Сумчан приглашают на чемпионат по пляжному волейболу

Начало соревнований 3 августа в 16.00, мандатная комиссия 3 августа с 15.00-16.00 часов.
Гл. судья соревнований Самодай В.И., конт.тел. 0506158398.
Приглашаем всех желающих принять участие.
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