Сумчан приглашают на чемпионат по пляжному волейболу 3-4 августа в городском парке им. Кожедуба на Студенческом пляже состоится Открытый чемпионат ОО «Сумской областной организации ВФСО «Украина» по пляжному волейболу среди команд учащихся ДЮСШ, областных комитетов профсоюза, КФК, спортклубов предприятий и организаций.

Начало соревнований 3 августа в 16.00, мандатная комиссия 3 августа с 15.00-16.00 часов. Гл. судья соревнований Самодай В.И., конт.тел. 0506158398. Приглашаем всех желающих принять участие.