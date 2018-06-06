На Прокофьева повысили дорогу до уровня тротуарной велодорожки

Только на этой неделе департамент инфраструктуры завершил работы по ремонту проезжей части между велодорожками на тротуарах ул. Прокофьева и поднятию уровня дороги до уровня тротуаров в местах стыков.
В этом месте несколько раз были ДТП с велосипедистами, в том числе с травмами, в том числе с переломами. Никто за это не понес наказания.
Напомним: мэр Сум Александр Лысенко давал поручение доделать велодорожку еще в прошлый понедельник, на что директор департамента просил неделю, однако в срок не вложились. Знал же о проблеме он еще с прошлого года и даже обещал решить. Удалось почти за год…
Кстати, сделали этот тротуар с велодорожкой в 2017 году. При этом во многих места поменяли бордюры, выломав часть асфальтного покрытия на дороге. Плитку уложили, а ямы в асфальте так и остались. Ул. Прокофьева собирались ремонтировать еще в прошлом году, но не будут и в этом. Денег нет, все ушли на евродворы…
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