На Прокофьева повысили дорогу до уровня тротуарной велодорожки Сумские коммунальщики выполнили поручение мэра доделать недовелодорожку на ул. Прокофьева.

Только на этой неделе департамент инфраструктуры завершил работы по ремонту проезжей части между велодорожками на тротуарах ул. Прокофьева и поднятию уровня дороги до уровня тротуаров в местах стыков.

В этом месте несколько раз были ДТП с велосипедистами, в том числе с травмами, в том числе с переломами. Никто за это не понес наказания.

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко давал поручение доделать велодорожку еще в прошлый понедельник, на что директор департамента просил неделю, однако в срок не вложились. Знал же о проблеме он еще с прошлого года и даже обещал решить. Удалось почти за год…

Кстати, сделали этот тротуар с велодорожкой в 2017 году. При этом во многих места поменяли бордюры, выломав часть асфальтного покрытия на дороге. Плитку уложили, а ямы в асфальте так и остались. Ул. Прокофьева собирались ремонтировать еще в прошлом году, но не будут и в этом. Денег нет, все ушли на евродворы…