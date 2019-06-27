На Сумщине уголовнику объявили подозрение в изнасиловании 8-летней падчерицы

Информация о том, что 8-летний ребенок вероятно стал жертвой сексуальных действий со стороны своего бывшего отчима, в полицию поступило от работников социальной службы по делам несовершеннолетних. Правоохранители привлекли к проверке специалистов судмедэкспертизы, и те подтвердили факт насилия.
Предварительно было установлено, что в январе текущего года, 35-летний мужчина несколько раз совершал действия сексуального характера в отношении падчерицы.
«В конце января мужчина был приговорен к 6 месяцам лишения свободы за совершение краж, и все это время он находился в пенитенциарном заведении, - комментирует Дмитрий Отставных, начальник Лебединского отделения полиции. - Что касается матери, то решением суда ее несколько месяцев назад лишили родительских прав за уклонение от своих обязанностей по воспитанию и уходу за ребенком, саму же девочку передано в патронатную семью. Именно тогда она и призналась, что стала жертвой сексуального насилия со стороны взрослого мужчины».
Сейчас в полиции относительно сожителя биологической матери, который сегодня освободился из мест лишения свободы, открыли уголовное производство и назначили ряд экспертиз. Следователи по согласованию с прокуратурой объявили ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. За содеянное ему грозит очередной срок заключения от 8 до 15 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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