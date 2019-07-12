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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:05304

Выходные на Сумщине будут жаркими

Сумской областной гидрометцентр сообщает о прогнозе погоды на 27-28 июля.

27 июля - местами небольшой кратковременный дождь, ветер восточный 3-8 м/с, температура ночью +12 .. + 17 °С днем +24 .. + 29 °С.

28 июля - без осадков, ветер западный 3-8 м/с, температура ночью +13 .. + 18 °С, днем +25 .. + 30 °С.

29 июля - местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +13 .. + 18 °С, днем +25 .. + 30 °С.

Общество Прогноз погоды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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