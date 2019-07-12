Выходные на Сумщине будут жаркими

27 июля - местами небольшой кратковременный дождь, ветер восточный 3-8 м/с, температура ночью +12 .. + 17 °С днем +24 .. + 29 °С.
28 июля - без осадков, ветер западный 3-8 м/с, температура ночью +13 .. + 18 °С, днем +25 .. + 30 °С.
29 июля - местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +13 .. + 18 °С, днем +25 .. + 30 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
На выходных в Сумскую область вернется летнее тепло....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Умеренно теплая, неустойчивая погода ожидается в Сумской области в ближайшие дни....
На выходных и в начале новой недели на Сумщине ожидается прохладная, неустойчивая погода....