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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:577022

В Сумах разваливает школьная футбольная площадка

Футбольная площадка с искусственным покрытием возле школы № 27 превращается в лохмотья.

Фото выложила в Фейсбуке местная жительница Ксения Лукашова.

«Патриотичный свежевыкрашенный забор - спасибо нашей школе № 27 и всему коллективу!

НО!!!!

Городские власти!!! Меценаты!!! Депутаты!!!

Неужели для бурной деятельности необходим или летальный исход или несчастный случай?!

Ведь только после них находятся и силы и средства и время для ремонта дорог/лифтов, рисования разметок, благоустройства территорий и прочей бурной деятельности...

Единственное время когда можно сделать фото пустой коробки - сумерки и глубокий вечер... Всё остальное время - она, даже в таком плачевном состоянии, полна детского смеха и топота их ног, буцающих футбольный мяч.

Очень хочется верить, что к началу учебного года найдётся волшебник/управленец и подарит детям всего Химгородка отреставрированное покрытие для этого уголка их футбольного счастья))))», - написала сумчанка.

Общество Футбольная площадка Школа № 27
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Комментарии

Михаил Шахов
Шахов Михаил
Сегодня 11:32

У Вас в названии статьи ошибка.. 

Михаил Шахов
Шахов Михаил
Сегодня 11:36

Рекомендую посмотреть на футбольную площадку на улице Роменской, та что возле 25 школы... там ограждение, которое находится за воротами уже сломано

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