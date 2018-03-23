В Сумах разваливает школьная футбольная площадка

Фото выложила в Фейсбуке местная жительница Ксения Лукашова.
«Патриотичный свежевыкрашенный забор - спасибо нашей школе № 27 и всему коллективу!
НО!!!!
Городские власти!!! Меценаты!!! Депутаты!!!
Неужели для бурной деятельности необходим или летальный исход или несчастный случай?!
Ведь только после них находятся и силы и средства и время для ремонта дорог/лифтов, рисования разметок, благоустройства территорий и прочей бурной деятельности...
Единственное время когда можно сделать фото пустой коробки - сумерки и глубокий вечер... Всё остальное время - она, даже в таком плачевном состоянии, полна детского смеха и топота их ног, буцающих футбольный мяч.
Очень хочется верить, что к началу учебного года найдётся волшебник/управленец и подарит детям всего Химгородка отреставрированное покрытие для этого уголка их футбольного счастья))))», - написала сумчанка.
Соответствующая петиция зарегистрирована в Единой системе местных птицей....
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11 октября в сумской школе № 27 прошла традиционная Осенняя благотворительная ярмарка....
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Сегодня, 23 марта, в Сумской школе № 27 прошел необычный флешмоб....
Шахов Михаил
У Вас в названии статьи ошибка..
Шахов Михаил
Рекомендую посмотреть на футбольную площадку на улице Роменской, та что возле 25 школы... там ограждение, которое находится за воротами уже сломано