Вже за два тижні в Тростянці стартує фестиваль «СХІД РОК» 9-11 серпня у Тростянці відбудеться традиційний музичний фестиваль «СХІД РОК».

З 9 по 11 серпня на «малій» сцені в дендропарку Нескучне виступи рок-гуртів можна буде переглянути безкоштовно, початок концертів кожного дня з 12-00.

Про це йшла мова на засіданні виконавчого комітету, яке відбулося учора, 26 липня. Доповідала Юлія Куц – начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради.

На виконкомі був затверджений перелік осіб, які мають право безкоштовного відвідування фестивалю. Це діти віком до 14 років у супроводі батьків, учасники АТО, діти учасників АТО, діти з інвалідністю та з багатодітних родин. Право придбати квиток на фестиваль з 50% знижкою мають всі жителі громади, які отримали Картку мешканця Тростянецької ОТГ та пільгову картку мешканця Тростянецької ОТГ! Повна вартість дводенного квитка на фестиваль - 700 грн., одноденного - 400 грн.