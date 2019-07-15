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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:13241

Вже за два тижні в Тростянці стартує фестиваль «СХІД РОК»

9-11 серпня у Тростянці відбудеться традиційний музичний фестиваль «СХІД РОК».

З 9 по 11 серпня на «малій» сцені в дендропарку Нескучне виступи рок-гуртів можна буде переглянути безкоштовно, початок концертів кожного дня з 12-00.

Про це йшла мова на засіданні виконавчого комітету, яке відбулося учора, 26 липня. Доповідала Юлія Куц – начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради.

На виконкомі був затверджений перелік осіб, які мають право безкоштовного відвідування фестивалю. Це діти віком до 14 років у супроводі батьків, учасники АТО, діти учасників АТО, діти з інвалідністю та з багатодітних родин. Право придбати квиток на фестиваль з 50% знижкою мають всі жителі громади, які отримали Картку мешканця Тростянецької ОТГ та пільгову картку мешканця Тростянецької ОТГ! Повна вартість дводенного квитка на фестиваль - 700 грн., одноденного - 400 грн.

Початок фестивалю на сцені Круглого двору - о 17-00 (10-11 серпня)! Цьогоріч на головній фестивальній сцені в Круглому дворі запалюватимуть гурти: "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", "ТАРТАК", "FliT" (США/Україна), "5`NIZZA", "LOUNA", "Bad Pit", "Heartprints", "ТАРАКАНЫ!", "The Headlines" (Швеція), "F.Way" (Швейцарія).

Досуг Схід-Рок Тростянец
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