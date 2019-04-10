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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26375

Сумские полицейские нашли арсенал оружия в зоне ООС

Бойцы сводного отряда ГУНП в Сумской области, несущие службу в зоне ООС, обнаружили арсенал боеприпасов.

Во время отработки территории одного из бывших предприятий на Донецкой бойцы сводного отряда ГУНП в Сумской области совместно с местными полицейскими и сотрудниками СБУ обнаружили замаскированную землянку с арсеналом боеприпасов.

Находку осмотрели, там оказались 2 гранаты Ф-1 с запалами, две мины с подрывателями, РПГ и более пятисот патронов калибра 5,45 мм. Учитывая опасность, которую представляют боеприпасы для местного населения, до приезда следственно-оперативной группы сумские спецназовцы взяли под охрану место нахождения боеприпасов.

«Это далеко не первый случай, когда наши бойцы изымают оружие и боеприпасы, - комментирует ситуацию командир сводного отряда ГУНП в Сумской области Николай Графов. - На днях к нам обратился местный житель, который сообщил нашим правоохранителям о найденном им неподалеку подозрительный пакете. Мы проверили указанную местность и нашли в кустах более двухсот патронов к автоматическому оружию. Такие находки иногда находят как мирные жители, такие военные и полицейские чуть ли не на всей территории, где в то или иное время продолжались боевые действия».

Сейчас арсенал направлен на экспертное исследование, а соответствующие компетентные службы уже выясняют источник происхождения этих гранат, мин и патронов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право ООС Оружие
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