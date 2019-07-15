«Виктория» из Николаевки провела контрольную игру перед началом аматорского сезона

Единственным и победным голом отметился Владислав Рябцев.
Напомним, что первую игру аматорского чемпионата Украины подопечные Артема Радионова сыграют дома 3 августа. Это будет дерби против «Тростянца-2».
В среду, 24 июля, в Ахтырке состоялся контрольный поединок, в котором липоводолинский «Альянс» принимал «Тростянец-2»....
20 июля были сыграны матчи 9-го тура чемпионата области по футболу....
Пожизненно дисквалифицированный экс-футболист «Сум» Тарас Дурай обратился в Нацполицию по делу о своем отстранении от футбола....
20 июля пройдут матчи 9-го тура чемпионата области по футболу...
12-13 июля состоялись матчи 8-го тура чемпионата области по футболу....