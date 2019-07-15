«Виктория» из Николаевки провела контрольную игру перед началом аматорского сезона 26 июля на поле полтавского стадиона «Локомотив» наша команда сыграла товарищеский матч с ФК «Олимпия» (Савинцы).

Единственным и победным голом отметился Владислав Рябцев. Напомним, что первую игру аматорского чемпионата Украины подопечные Артема Радионова сыграют дома 3 августа. Это будет дерби против «Тростянца-2».