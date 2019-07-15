Под Сумами микроавтобус столкнулся в прицепом грузовика

Об аварии в полицию в 00:29 сообщили случайные свидетели происшествия. Через несколько минут информация об этом поступила от диспетчеров службы «101» и «103».
На место происшествия сразу же после первого сообщения отправилась следственно-оперативная группа Сумского райотдела полиции.
Правоохранители выяснили, что автомобиль «Рено Магнум» с полуприцепом буксировал легковой автомобиль, который до момента аварии съехал в кювет. Сам грузовик стоял на проезжей части. При этом его полуприцеп частично находился на полосе встречного движения, и именно с ним столкнулся микроавтобус, за рулем которого находился 56-летний водитель.
В результате аварии транспортные средства получили значительные механические повреждения. Получили повреждения и люди: вызванные на место ДТП медики «скорой» констатировали у водителя микроавтобуса многочисленные травмы головы, закрытый перелом плеча, тупую травму живота и поясничной области. Мужчина сейчас находится в больнице. Другим участникам происшествия медики оказали помощь на месте, без дальнейшей госпитализации.
«На месте аварии работала спасательная и ремонтная техника, - комментирует событие Вадим Теличко, руководитель Сумского районного отдела полиции. - Сейчас в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного преступления по ч.1 ст.286 УК Украины, проводятся необходимые первоочередные следственные (розыскные) действия для выяснения всех обстоятельств происшествия».
Правоохранители снова предостерегают водителей: будьте внимательны, дорога не прощает легкомыслия. Малейшая ошибка может быть причиной не только значительных материальных или финансовых потерь, а увечья или даже смерти человека. Поэтому всегда помните об этом, и счастливо возвращайтесь домой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.
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