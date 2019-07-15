Отравление на Херсонщине: дети из Шостки возвращаются домой

Об этом сообщил в Фейсбуке директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко.
«Дети из г. Шостка закончили лечение! Сегодня выехали домой! Желаем им здоровья и никогда не болеть. Еще раз - большое спасибо врачам и медицинским работникам Скадовского района», - говорится в сообщении.
Напомним: 14 детей в возрасте от 8 до 14 лет из Шостки, которые отдыхали в пансионате «Буревестник» в Лазурном на Херсонщине, попали в больницу с пищевой токсикоинфекцией.
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