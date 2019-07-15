Отравление на Херсонщине: дети из Шостки возвращаются домой Дети из Шостки, которые попали в больницу во время отдыха в Херсонской области, закончили лечение и уехали домой.

Об этом сообщил в Фейсбуке директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко.

«Дети из г. Шостка закончили лечение! Сегодня выехали домой! Желаем им здоровья и никогда не болеть. Еще раз - большое спасибо врачам и медицинским работникам Скадовского района», - говорится в сообщении.

Напомним: 14 детей в возрасте от 8 до 14 лет из Шостки, которые отдыхали в пансионате «Буревестник» в Лазурном на Херсонщине, попали в больницу с пищевой токсикоинфекцией.