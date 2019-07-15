Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 19:59402

Отравление на Херсонщине: дети из Шостки возвращаются домой

Дети из Шостки, которые попали в больницу во время отдыха в Херсонской области, закончили лечение и уехали домой.

Об этом сообщил в Фейсбуке директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко.

«Дети из г. Шостка закончили лечение! Сегодня выехали домой! Желаем им здоровья и никогда не болеть. Еще раз - большое спасибо врачам и медицинским работникам Скадовского района», - говорится в сообщении.

Напомним: 14 детей в возрасте от 8 до 14 лет из Шостки, которые отдыхали в пансионате «Буревестник» в Лазурном на Херсонщине, попали в больницу с пищевой токсикоинфекцией.

Общество Отравление детей Херсонщина Шостка
view counter

По тематике

В Шостке мужчину с табличкой «агент» привязали к столбу (фото)
Вчера 22:11

В Шостке мужчину с табличкой «агент» привязали к столбу (фото)

Инцидент произошел в одном из микрорайонов города. Прохожие увидели примотанного к столбу человека с табличкой «агент» и вызвали полицейских....

26.07.2019 11:42

В больницу Скадовска, где лечат шосткинских детей, отправили врача-инфекциониста и медикаменты

Из Шостки в Скадовскую Центральную районную больницу (Херсонская область) отправлены врач-инфекционист, а также необходимые медикаменты....

25.07.2019 13:23

На Херсонщине массово отравились юные спортсмены с Сумщины

Дети, которые массово отравились в оздоровительном лагере в Херсонской области, прибыли из Шостки....

25.07.2019 10:38

У Шостці хочуть встановити пам’ятник Грушевському

В Єдиній системі місцевих петицій зареєстроване звернення «На місці пям'ятника Леніну, біля будівлі Шосткинської міської ради, звести пам'ятник Михайлу Грушевському,...

На Сумщине наблюдательница Опоры спасла жизнь члена УИК
24.07.2019 16:52

На Сумщине наблюдательница Опоры спасла жизнь члена УИК

22 июля в помещении ОИК № 160 (город Шостка) наблюдательница Опоры Ольга Билан оказала первую медицинскую помощь члену участковой избирательной...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.