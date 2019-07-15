В Шостке мужчину с табличкой «агент» привязали к столбу (фото) Инцидент произошел в одном из микрорайонов города. Прохожие увидели примотанного к столбу человека с табличкой «агент» и вызвали полицейских.

Правоохранители освободили мужчину и доставили в отдел полиции, где он рассказал, что с ним произошло. По словам 43-летнего потерпевшего, его привязал к столбу парень, который живет в том же микрорайоне. Назвать полицейским данные своего обидчика и адрес проживания мужчина не смог, потому что у него заболевание, связанное с расстройством психики.

«Для встановлення особи зловмисника опитали близько сотні мешканців мікрорайону, задіяли «негласний» ресурс. Ця кропітка робота дала позитивний результат. Підозрюваним виявився 20-річний житель Шостки. Останній пояснив, що вчинив таке заради «приколу», – проинформировал начальник отдела полиции Сергей Забозлаев.

Действия парня правоохранители квалифицировали как хулиганство и открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины, сообщает отдел полиции, пишет Шостка.инфо.