В Шостке мужчину с табличкой «агент» привязали к столбу (фото)

Правоохранители освободили мужчину и доставили в отдел полиции, где он рассказал, что с ним произошло. По словам 43-летнего потерпевшего, его привязал к столбу парень, который живет в том же микрорайоне. Назвать полицейским данные своего обидчика и адрес проживания мужчина не смог, потому что у него заболевание, связанное с расстройством психики.
«Для встановлення особи зловмисника опитали близько сотні мешканців мікрорайону, задіяли «негласний» ресурс. Ця кропітка робота дала позитивний результат. Підозрюваним виявився 20-річний житель Шостки. Останній пояснив, що вчинив таке заради «приколу», – проинформировал начальник отдела полиции Сергей Забозлаев.
Действия парня правоохранители квалифицировали как хулиганство и открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины, сообщает отдел полиции, пишет Шостка.инфо.
Дети из Шостки, которые попали в больницу во время отдыха в Херсонской области, закончили лечение и уехали домой....
Из Шостки в Скадовскую Центральную районную больницу (Херсонская область) отправлены врач-инфекционист, а также необходимые медикаменты....
В Єдиній системі місцевих петицій зареєстроване звернення «На місці пям'ятника Леніну, біля будівлі Шосткинської міської ради, звести пам'ятник Михайлу Грушевському,...
22 июля в помещении ОИК № 160 (город Шостка) наблюдательница Опоры Ольга Билан оказала первую медицинскую помощь члену участковой избирательной...
Похитив у нетрезвого мужчины сумку с документами и ключами от машины, 18-летний житель Шосткинского района похитил еще и само транспортное...