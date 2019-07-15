Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:11381

В Шостке мужчину с табличкой «агент» привязали к столбу (фото)

Инцидент произошел в одном из микрорайонов города. Прохожие увидели примотанного к столбу человека с табличкой «агент» и вызвали полицейских.

Правоохранители освободили мужчину и доставили в отдел полиции, где он рассказал, что с ним произошло. По словам 43-летнего потерпевшего, его привязал к столбу парень, который живет в том же микрорайоне. Назвать полицейским данные своего обидчика и адрес проживания мужчина не смог, потому что у него заболевание, связанное с расстройством психики.

«Для встановлення особи зловмисника опитали близько сотні мешканців мікрорайону, задіяли «негласний» ресурс. Ця кропітка робота дала позитивний результат. Підозрюваним виявився 20-річний житель Шостки. Останній пояснив, що вчинив таке заради «приколу», – проинформировал начальник отдела полиции Сергей Забозлаев.

Действия парня правоохранители квалифицировали как хулиганство и открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины, сообщает отдел полиции, пишет Шостка.инфо.

Право Хулиганство Шостка
view counter

По тематике

Отравление на Херсонщине: дети из Шостки возвращаются домой
Вчера 19:59

Отравление на Херсонщине: дети из Шостки возвращаются домой

Дети из Шостки, которые попали в больницу во время отдыха в Херсонской области, закончили лечение и уехали домой....

26.07.2019 11:42

В больницу Скадовска, где лечат шосткинских детей, отправили врача-инфекциониста и медикаменты

Из Шостки в Скадовскую Центральную районную больницу (Херсонская область) отправлены врач-инфекционист, а также необходимые медикаменты....

25.07.2019 10:38

У Шостці хочуть встановити пам’ятник Грушевському

В Єдиній системі місцевих петицій зареєстроване звернення «На місці пям'ятника Леніну, біля будівлі Шосткинської міської ради, звести пам'ятник Михайлу Грушевському,...

На Сумщине наблюдательница Опоры спасла жизнь члена УИК
24.07.2019 16:52

На Сумщине наблюдательница Опоры спасла жизнь члена УИК

22 июля в помещении ОИК № 160 (город Шостка) наблюдательница Опоры Ольга Билан оказала первую медицинскую помощь члену участковой избирательной...

В Шостке угонщик попал в аварию
24.07.2019 14:45

В Шостке угонщик попал в аварию

Похитив у нетрезвого мужчины сумку с документами и ключами от машины, 18-летний житель Шосткинского района похитил еще и само транспортное...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.