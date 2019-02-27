Умер глава Ковпаковского райсуда Сум

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на собственные источники. Трагедия произошла около 22.00 в спортивном клубе «B-tone».
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Сьогодні, 22 липня, перестало битися серце члена Національної Спілки художників України, заслуженого художника України, викладача Охтирської дитячої художньої школи ім....
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Сьогодні вранці на 60-му році обірвалося життя Анатолія Яковича Річкаля – першого заступника голови Сумської обласної ради, екс-начальника УМВС в...
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