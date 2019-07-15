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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:50955

В Сумах сбили пешехода на дороге

27 июля в Сумах на ул. Прокофьева авто сбило женщину, шедшую по дороге.

27 июля около 10: 30 на проезжей части вблизи многоэтажек улицы Прокофьева 40-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Jetta при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, допустила наезд на 58-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения в виде открытого перелома обеих костей левой голени.

Женщину доставили в больницу, сообщает управление патрульной полиции в Сумской области.

Право Дтп
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