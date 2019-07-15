В Сумах сбили женщину на пешеходном переходе

Около 21 часов на Курском проспекте, по предварительным данным, 79-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia допустил наезд на 35-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеход получила травмы в виде убойной раны теменной области и забоя правого локтевого сустава. Ее доставили в медицинское учреждение.
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