В Сумах сбили женщину на пешеходном переходе 27 июля в Сумах на пр. Курском авто сбило женщину, переходившую по переходу.

Около 21 часов на Курском проспекте, по предварительным данным, 79-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia допустил наезд на 35-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получила травмы в виде убойной раны теменной области и забоя правого локтевого сустава. Ее доставили в медицинское учреждение.