Первая Сумская велосотка определила своих победителей 27 июля по случаю 80-летия образования Сумской области впервые провели велозаезд «Сумская Сотка», цель которого пропаганда здорового образа жизни, велосипедного спорта и велосипедного туризма среди населения, развитие любительского велодвижения в Украине.

На выбор участников предлагались две дистанции – 50 и 100 километров по маршруту: Сумы - Старое село - Нижняя Сыворотка - Низы - Луговое – Сумы (один или два круга).

В итоге в соревнованиях приняли участие почти сотня спортсменов: 71 на сотке и 26 на полусотке.

Результаты:

100 км

Мужчины

1. Андрей Семибратов (16 лет, Сумы) - 2:58:27

2. Богдан Ремнев (24, Шостка) - 2:59:19

3. Максим Заварза (33, Слобожанское, Харьковская обл.) - 2:59:20

Женщины

1. Ася Комиссарова (24, Харьков) - 3:44:11

2. Елена Крыщенко (32, Сумы) - 4:09:56

3. Виктория Токаева (16, Кролевец) - 4:13:16

50 км

1. Денис Соловьев (16, Сумы) - 1:18:28

2. Юрий Чванкин (17, Сумы) - 1:39:31

3. Иван Комарицкий (26, Сумы) – 1:45:19

Женщины

1. Оля Ананко (31, Сумы) - 1:58:12

2. Оксана Лукьяненко (27, Сумы) - 2:02:37

3. Ольга Никулина (49, Сумы) - 2:15:09