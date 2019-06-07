Первая Сумская велосотка определила своих победителей

На выбор участников предлагались две дистанции – 50 и 100 километров по маршруту: Сумы - Старое село - Нижняя Сыворотка - Низы - Луговое – Сумы (один или два круга).
В итоге в соревнованиях приняли участие почти сотня спортсменов: 71 на сотке и 26 на полусотке.
Результаты:
100 км
Мужчины
1. Андрей Семибратов (16 лет, Сумы) - 2:58:27
2. Богдан Ремнев (24, Шостка) - 2:59:19
3. Максим Заварза (33, Слобожанское, Харьковская обл.) - 2:59:20
Женщины
1. Ася Комиссарова (24, Харьков) - 3:44:11
2. Елена Крыщенко (32, Сумы) - 4:09:56
3. Виктория Токаева (16, Кролевец) - 4:13:16
50 км
1. Денис Соловьев (16, Сумы) - 1:18:28
2. Юрий Чванкин (17, Сумы) - 1:39:31
3. Иван Комарицкий (26, Сумы) – 1:45:19
Женщины
1. Оля Ананко (31, Сумы) - 1:58:12
2. Оксана Лукьяненко (27, Сумы) - 2:02:37
3. Ольга Никулина (49, Сумы) - 2:15:09
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