Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:53386

Сумчанка выиграла кубок Украины по пляжному волейболу

25-28 июля в Коропове на Харьковщине пршел розыгрыш кубка Украины по пляжному волейболу.

В женской части турнира стартовали шестеро сумчанок в четырех парах. Лучше всех выступила Марина Самодай, которая в паре с киевлянкой Дианой Луниной стала победительницей. Они выиграли все пять матчей. Влада Фенько и Елена Болотникова стали девятыми. Дарья и Екатерина Удовенко и Кристина Резникова с харьковчанкой Мариной Попель – 17-ми.

В мужской части был только один сумчанин. Максим Гладун с запорожцем Евгением Журавлем стали седьмыми.

Спорт Марина Самодай Пляжный волейбол Спорт
view counter

По тематике

В Сумах пройдет чемпионат по пляжному волейболу
26.07.2019 17:52

В Сумах пройдет чемпионат по пляжному волейболу

3-4 августа в городском парке им. Кожедуба на Студенческом пляже состоится Открытый чемпионат ОО «Сумской областной организации ВФСО «Украина» по...

Чемпионат Сумщины по футболу: результаты 9-го тура
22.07.2019 09:32

Чемпионат Сумщины по футболу: результаты 9-го тура

20 июля были сыграны матчи 9-го тура чемпионата области по футболу....

В Сумах соревновались 12-летние пляжницы
18.07.2019 09:18

В Сумах соревновались 12-летние пляжницы

17 июля прошло первенство Сум по пляжному волейболу среди девушек 2007 г.р. и младше....

В Сумах разыграли кубок области по пляжному волейболу
08.07.2019 14:36

В Сумах разыграли кубок области по пляжному волейболу

5-7 июля на студенческом пляже в Сумах прошел открытый кубок области по пляжному волейболу....

Завтра в Сумах стартует кубок области по пляжному волейболу
04.07.2019 17:54

Завтра в Сумах стартует кубок области по пляжному волейболу

5-7 июля в Сумах на Студенческом пляже в городском парке им. И. Кожедуба пройдет Открытый кубок Сумской области по пляжному...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.