Сумчанка выиграла кубок Украины по пляжному волейболу 25-28 июля в Коропове на Харьковщине пршел розыгрыш кубка Украины по пляжному волейболу.

В женской части турнира стартовали шестеро сумчанок в четырех парах. Лучше всех выступила Марина Самодай, которая в паре с киевлянкой Дианой Луниной стала победительницей. Они выиграли все пять матчей. Влада Фенько и Елена Болотникова стали девятыми. Дарья и Екатерина Удовенко и Кристина Резникова с харьковчанкой Мариной Попель – 17-ми.

В мужской части был только один сумчанин. Максим Гладун с запорожцем Евгением Журавлем стали седьмыми.