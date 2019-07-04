Сумчанка выиграла кубок Украины по пляжному волейболу

В женской части турнира стартовали шестеро сумчанок в четырех парах. Лучше всех выступила Марина Самодай, которая в паре с киевлянкой Дианой Луниной стала победительницей. Они выиграли все пять матчей. Влада Фенько и Елена Болотникова стали девятыми. Дарья и Екатерина Удовенко и Кристина Резникова с харьковчанкой Мариной Попель – 17-ми.
В мужской части был только один сумчанин. Максим Гладун с запорожцем Евгением Журавлем стали седьмыми.
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