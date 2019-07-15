В Краснополье прошел открытый кубок Сумщины по стронгмену

Соревнования проходили на стадионе «Явор». В них приняли участие восемь самых сильных: трое сумчан, трое киевлян и двое харьковчан. Среди них бронзовый призер кубка Украины сумчанин Андрей Дмитриев, а также участник Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пеляшенко из Киева.
Спортсменов ждали такие испытания:
- лог-лифт 120 кг на количество повторений за 60 с.
- фермерская прогулка 120 кг на 40 метров;
- дамбл 80 кг на количество повторений за 60 с;
- удержание йока над головой на максимальный промежуток времени;
- становая тяга аксель грифа 230 кг за 60 с.
В итоге победил наш Андрей Дмитриев, второе место у Дениса Дубровского из Киева, третье – Алексей Бирюков (Сумы).
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