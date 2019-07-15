В Краснополье прошел открытый кубок Сумщины по стронгмену 27 июля Краснополье принимало розыгрыш Открытого кубка Сумской области по стронгмену.

Соревнования проходили на стадионе «Явор». В них приняли участие восемь самых сильных: трое сумчан, трое киевлян и двое харьковчан. Среди них бронзовый призер кубка Украины сумчанин Андрей Дмитриев, а также участник Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пеляшенко из Киева.

Спортсменов ждали такие испытания:

- лог-лифт 120 кг на количество повторений за 60 с.

- фермерская прогулка 120 кг на 40 метров;

- дамбл 80 кг на количество повторений за 60 с;

- удержание йока над головой на максимальный промежуток времени;

- становая тяга аксель грифа 230 кг за 60 с.

В итоге победил наш Андрей Дмитриев, второе место у Дениса Дубровского из Киева, третье – Алексей Бирюков (Сумы).