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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:59373

В Сумах проверят спортивные площадки

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение проверить состояние спортивных площадок в городе.

Он поднял этот вопрос сегодня, 29 июля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Что касается состояния спортивных и детских площадок, - начал он. – С детскими площадками у нас ситуация решена, - мы их взяли на баланс нашего коммунального предприятия. По спортивным площадкам. Например, стадион «Единство» на Люблинской. Там в ненадлежащем состоянии, я так понимаю, ограждение одной из футбольных площадок. Это первое. И второй сигнал – это 27-ая школа. Там проблема с полем. Даю соответствующее поручение управлению образования и управлению капитального строительства, выйдете и проверьте, что там и нужно это срочно исправить. Но если поступают такие сигналы, я прошу вас проверьте все остальные площадки. У нас их меньше, чем детских. Обратите внимание и в школах, и в микрорайонах…

Спорт Спортивные площадки
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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