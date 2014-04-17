В Сумах проверят спортивные площадки Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение проверить состояние спортивных площадок в городе.

Он поднял этот вопрос сегодня, 29 июля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Что касается состояния спортивных и детских площадок, - начал он. – С детскими площадками у нас ситуация решена, - мы их взяли на баланс нашего коммунального предприятия. По спортивным площадкам. Например, стадион «Единство» на Люблинской. Там в ненадлежащем состоянии, я так понимаю, ограждение одной из футбольных площадок. Это первое. И второй сигнал – это 27-ая школа. Там проблема с полем. Даю соответствующее поручение управлению образования и управлению капитального строительства, выйдете и проверьте, что там и нужно это срочно исправить. Но если поступают такие сигналы, я прошу вас проверьте все остальные площадки. У нас их меньше, чем детских. Обратите внимание и в школах, и в микрорайонах…