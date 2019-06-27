Несмотря на повышение тарифов КСПУ может не дать горячую воду с 1 августа

Вопрос обсуждался сегодня, 29 июля, на аппаратном совещании в мэрии.
- Оборудование котельной готовим к следующему отопительному сезону, - доложил директор Котельной Северного промузла Николай Жовтобрюх. – По вопросу возобновления горячей воды ведутся соответствующие переговоры руководством объединения.
- Сегодня вы сказали правильно, - взял слово мэр Сум Александр Лысенко. – У вас с 2013 года не менялся тариф. Вы не выполнили инвестиционную программу. Корректировка у нас была в 2016-2017 годах. Вы подали новые. Проверку вы прошли, с нашей точки зрения у вас был завышенный тариф, мы его подкорректировали. Мы работаем и дальше и до начала отопительного сезона должны еще раз пересмотреть тариф. Но по горячей воде мы пересмотрели все. И мы ждем с 1 августа начала подачи горячей воды. Я думаю, вам удастся договориться. Я бы хотел, чтобы это было без вмешательства городского головы. На последнем совещании, которое, я считаю, было самым продуктивным, по всем предложениям, которые были предоставлены нами, посчитаны вами и переданы «Сумытеплоэнерго». Ждем ответ сегодня, так?
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