Кто виноват в подтоплениях сумских дорог во время ливней Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера считает, что город самоустранился от проблемы.

Вопрос поднимался сегодня, 29 июля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Что касается последних подтоплений дорог во время залпового сбрасывания воды в ливнеприемники, - начал он. – Все заметили, что ливневая канализация не справляется. Но я хочу сказать ,что виновато в этом не наше предприятие, которое обслуживает ливневую канализацию, виновата городская власть ,которая самоустранилась от проблемы. Александр Николаевич, я буду говорить правду, не обижайтесь: сколько плитки не ложи по всему микрорайону и везде, но если раньше стояли ливнеприемники, а теперь их нет, и вся вода выводится на проезжую часть, чтобы она попала в ливневую канализацию, которая рассчитана на прием воды только с проезжей части, тротуаров и прилегающей территории, но не со всего микрорайона, то, естественно, будут подтопления.

Мэр Сум пошел в наступление, обвинив г-на Вегеру в поднятии дороги на ул. Ахтырской, чтобы вода с нее уходила во дворы. Тот оправдывался, что если бы это был капитальный ремонт, то была бы и ливневая канализация.

В итоге мэр Сум предложил нанять специализированное предприятие для очистки ливневой канализации, никак не отреагировав на свою любовь к плитке во дворах…