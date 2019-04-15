Кто виноват в подтоплениях сумских дорог во время ливней

Вопрос поднимался сегодня, 29 июля, на аппаратном совещании в мэрии.
- Что касается последних подтоплений дорог во время залпового сбрасывания воды в ливнеприемники, - начал он. – Все заметили, что ливневая канализация не справляется. Но я хочу сказать ,что виновато в этом не наше предприятие, которое обслуживает ливневую канализацию, виновата городская власть ,которая самоустранилась от проблемы. Александр Николаевич, я буду говорить правду, не обижайтесь: сколько плитки не ложи по всему микрорайону и везде, но если раньше стояли ливнеприемники, а теперь их нет, и вся вода выводится на проезжую часть, чтобы она попала в ливневую канализацию, которая рассчитана на прием воды только с проезжей части, тротуаров и прилегающей территории, но не со всего микрорайона, то, естественно, будут подтопления.
Мэр Сум пошел в наступление, обвинив г-на Вегеру в поднятии дороги на ул. Ахтырской, чтобы вода с нее уходила во дворы. Тот оправдывался, что если бы это был капитальный ремонт, то была бы и ливневая канализация.
В итоге мэр Сум предложил нанять специализированное предприятие для очистки ливневой канализации, никак не отреагировав на свою любовь к плитке во дворах…
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