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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:212

Мэр Сум снова заговорил об отделе контроля

Александр Лысенко создает отдел контроля за работой своих подчиненных уже больше двух лет.

Снова заговорил о новом структурном подразделении, которое подчинялось бы только ему, городской голова сегодня, 29 июля, на аппаратном совещании.

- Я вижу много недоработок в вашей работе, - обратился он к своим подчиненным. – Будем проводить служебные расследования, если кто не справляется, будем увольнять. У меня есть такое право, как раз по итогам служебного расследования. Кроме того, я, пожалуй, вернусь к идее отдела контроля при городском голове. Я в свое время отказался от него, мы его создали внутри департамента инфраструктуры, потому что чаще всего нужно контролировать его работников. Но вижу, что это неэффективно…

Общество Отдел контроля
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