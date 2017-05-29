Мэр Сум снова заговорил об отделе контроля Александр Лысенко создает отдел контроля за работой своих подчиненных уже больше двух лет.

Снова заговорил о новом структурном подразделении, которое подчинялось бы только ему, городской голова сегодня, 29 июля, на аппаратном совещании.

- Я вижу много недоработок в вашей работе, - обратился он к своим подчиненным. – Будем проводить служебные расследования, если кто не справляется, будем увольнять. У меня есть такое право, как раз по итогам служебного расследования. Кроме того, я, пожалуй, вернусь к идее отдела контроля при городском голове. Я в свое время отказался от него, мы его создали внутри департамента инфраструктуры, потому что чаще всего нужно контролировать его работников. Но вижу, что это неэффективно…