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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:321329

Олега Чернобая похоронят сегодня

Главу Ковпаковского районного суда г. Сумы Олега Чернобая похоронят сегодня, 29 июля.

Напомним: глава Ковпаковского районного суда города Сумы Олег Чернобай умер 27 июля на 50-ом году жизни.

Церемония прощания состоится в 11:45 сегодня, 29 июля, в Спасо-Преображенском соборе (ул. Соборная, 31).

Похороны покойного состоится на Барановском кладбище в 13.00.

Общество Олег Чернобай Похороны
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