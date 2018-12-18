Олега Чернобая похоронят сегодня

Напомним: глава Ковпаковского районного суда города Сумы Олег Чернобай умер 27 июля на 50-ом году жизни.
Церемония прощания состоится в 11:45 сегодня, 29 июля, в Спасо-Преображенском соборе (ул. Соборная, 31).
Похороны покойного состоится на Барановском кладбище в 13.00.
27 июля стало известно о смерти главы Ковпаковского райсуда г. Сумы Олега Чернобая....
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