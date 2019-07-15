ГБР завершило расследование по сумскому прокурору-взяточнику

«Завершили досудебное расследование в отношении прокурора Сумской местной прокуратуры, который, подозревается в том, что воспользовался служебным положением и получил неправомерную выгоду от обвиняемого, дело которого по апелляционной жалобе прокуратуры третий раз направили на судебное разбирательство.
Деньги прокурор получил за заключение соглашения о признании виновности, согласно которой обвиняемый получит наказание, не связанное с лишением свободы. Речь идет о 3500 долларов США (то есть около 95 000 гривен).
Следователи Центрального аппарата ГБР во время досудебного расследования установили, что таким образом прокурор намеревался решить свои финансовые проблемы. Схему провернул через адвоката обвиняемого, которому задолжал деньги.
Теперь ему и самому понадобится адвокат, ведь перед законом будет отвечать по ч. 3 статьи 368 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Сейчас передали материалы следствия для ознакомления подозреваемому.
Когда по этому делу суд вынесет приговор - сообщу отдельно», - написала она.
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