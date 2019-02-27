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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:091985

Сумской апелляционный суд оставил Анну Жук под стражей

29 июля Сумской апелляционный суд огласил решение по жалобе адвокатов Анны Жук, которую подозревают в убийстве своего мужа Анатолия Жука.

Ее защитники обжаловали решение Заречного райсуда Сум, которым ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, пишет sumy.today.

Апелляционный суд, рассмотрев жалобы, отказал в отмене решения суда первой инстанции.

Напомним экс-депутата и экс-чиновника Сумского городского совета Анатолия Жука застрелили во дворе собственного дома 2 августа 2018 года. Прокуратура подозревает в убийстве его вдову Анну Жук. Само подозрение ей объявили заочно, так как через несколько дней после убийства Анна вместе с дочкой уехала за пределы Украины. Однако родители и брат Анатолия уверены, что Анна к убийству не причастна. Заречный районный суд города Сумы удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании Анне меры пресечения в виде содержания под стражей.

Право Анна Жук Убийство Жука
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