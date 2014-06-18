В Сумах проверят дыни и арбузы на нитраты Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение проверить бахчевые культуры на содержание нитратов.

Вопрос он поднял сегодня, 29 июля, на аппаратном совещании.

- В Сумах нужно проверить бахчевые культуры на безопасность употребления их в пищу, - отметил мэр Сум. - Потому что есть сигналы, как будто сейчас их есть нельзя.