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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59294

В Сумах проверят дыни и арбузы на нитраты

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение проверить бахчевые культуры на содержание нитратов.

Вопрос он поднял сегодня, 29 июля, на аппаратном совещании.

- В Сумах нужно проверить бахчевые культуры на безопасность употребления их в пищу, - отметил мэр Сум. - Потому что есть сигналы, как будто сейчас их есть нельзя.

Общество Арбузы Бахчевые Дыни Нитраты
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