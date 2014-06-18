В Сумах проверят дыни и арбузы на нитраты

Вопрос он поднял сегодня, 29 июля, на аппаратном совещании.
- В Сумах нужно проверить бахчевые культуры на безопасность употребления их в пищу, - отметил мэр Сум. - Потому что есть сигналы, как будто сейчас их есть нельзя.
В связи с окончанием сезона все официальные места продажи бахчевых были демонтированы....
Исполнительный комитет на внеочередном заседании 2 июня принял решение об организации сезонной розничной торговли бахчевыми культурами в летне-осенний период 2016...
Установлено, что на рынке г. Шостка в продажу поступила продукция с превышением допустимого уровня содержания нитратов....
В Сумах определили торговые точки по продаже арбузов и дынь. Соответствующее решение принял исполнительный комитет на своем заседании 16 июня....
Вчера, 17 июня, на заседании исполкома Сумского горсовета были утверждены места для сезонной торговли бахчевыми кульутрами....