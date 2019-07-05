Роменские спасатели ремонтируют крыши в Марьинке

Всего в период с 4 июля силами и средствами аварийно-спасательного отряда Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины были выполнены работы по восстановлению поврежденных от артобстрелов домов частного жилого сектора по З0 адресам.
Это значит, что еще 30 семей, проживающих на так называемой линии соприкосновения, будут иметь нормальные бытовые условия для своего проживания.
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