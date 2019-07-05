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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:19212

Роменские спасатели ремонтируют крыши в Марьинке

Восстановительные работы в Донецкой области, в городах Марьинка и Красногоровка продолжаются.

Всего в период с 4 июля силами и средствами аварийно-спасательного отряда Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины были выполнены работы по восстановлению поврежденных от артобстрелов домов частного жилого сектора по З0 адресам.

Это значит, что еще 30 семей, проживающих на так называемой линии соприкосновения, будут иметь нормальные бытовые условия для своего проживания.

Общество Марьинка Спасатели
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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