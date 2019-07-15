Безробітні Глухівщини облаштували етно-садибу

Нещодавно офіційно оголошені результати щорічного конкурсу культурно-мистецьких проектів «Малі міста – великі враження». Серед 74 переможців з різних областей України є і спільний етно-проект Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв та Березівської об’єднаної територіальної громади «Сіверське перевесло». Заплановані заходи будуть проводитись на умовах співфінансування. А це 70 тис. грн. державних коштів і 30 тис. від Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв.
Етнографічно-фольклорне дійство з автентичного співу громада планує реалізувати у жовтні в Слоуті. Його метою є розвиток культурного простору, посилення інвестиційної та туристичної привабливості села.
Усього від Сумської області на конкурс було подано шість заявок. Крім переможців, це Глухів з проектом мистецького форуму «Бортнянський & Ко», Охтирка – створення туристично-етнографічного комплексу «Охтирська слобода», Тростянець – творчий ХАБ під відкритим небом, Суми – створення музею «Парк радянського періоду», Тростянецька ОТГ – історико-культурний інтерактивний фестиваль «Сторінками історії Середньовіччя».
У чому ж перевага слоутського проекту? За словами завідувачки філією Слоутської бібліотеки Галини Ковальчук, конкурс проводиться у рамках децентралізації, а громада провела в цьому напрямку велику роботу і показала гарний приклад міжмуніципальної взаємодії.
Завдяки працьовитим рукам та фантазії безробітних жителів села, ініціативі Глухівської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості та адміністрації ОТГ на території Слоута була облаштована етно-садиба. Це затишний куточок дозвілля людей старшого віку, який не оминає і молодь. Це не музей, а живе й колоритне обійстя.
Почти три тысячи гривен выманили у 83-летнего жителя Глуховщины неизвестные аферисты, попросив от имени внука помощи в приобретении телефона....
25-летний житель Глухова, чтобы добраться из села в райцентр, похитил чужой автомобиль....
У першому півріччі 2019 року, у порівнянні з січнем-червнем 2018 року кількість роботодавців, які співпрацювали з філіями та центрами...
Масштабне етнографічно-фольклорне дійство планується реалізувати восени в селі Слоут Березівської об’єднаної територіальної громади у новоствореному Етно-центрі....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что по данным Сумского областного центра занятости, в течение января-июня 2019 года статус...