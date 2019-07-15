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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30422

Безробітні Глухівщини облаштували етно-садибу

На Глухівщині село Слоут виграло міністерський грант і готується до фольклорного свята

Нещодавно офіційно оголошені результати щорічного конкурсу культурно-мистецьких проектів «Малі міста – великі враження». Серед 74 переможців з різних областей України є і спільний етно-проект Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв та Березівської об’єднаної територіальної громади «Сіверське перевесло». Заплановані заходи будуть проводитись на умовах співфінансування. А це 70 тис. грн. державних коштів і 30 тис. від Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв.

Етнографічно-фольклорне дійство з автентичного співу громада планує реалізувати у жовтні в Слоуті. Його метою є розвиток культурного простору, посилення інвестиційної та туристичної привабливості села.

Усього від Сумської області на конкурс було подано шість заявок. Крім переможців, це Глухів з проектом мистецького форуму «Бортнянський & Ко», Охтирка – створення туристично-етнографічного комплексу «Охтирська слобода», Тростянець – творчий ХАБ під відкритим небом, Суми – створення музею «Парк радянського періоду», Тростянецька ОТГ – історико-культурний інтерактивний фестиваль «Сторінками історії Середньовіччя».

У чому ж перевага слоутського проекту? За словами завідувачки філією Слоутської бібліотеки Галини Ковальчук, конкурс проводиться у рамках децентралізації, а громада провела в цьому напрямку велику роботу і показала гарний приклад міжмуніципальної взаємодії.

Завдяки працьовитим рукам та фантазії безробітних жителів села, ініціативі Глухівської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості та адміністрації ОТГ на території Слоута була облаштована етно-садиба. Це затишний куточок дозвілля людей старшого віку, який не оминає і молодь. Це не музей, а живе й колоритне обійстя.

Общество Безработные Глуховский район Этно-проект
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