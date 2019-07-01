Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:444816

В Сумах собирают деньги на лечение мэра?

По этому поводу городской голова инициирует служебное расследование по сотрудникам инспекции по благоустройству.

Об этом сообщил сам Сум Александр Лысенко сегодня, 29 июля, на аппаратном совещании в мэрии.

- По вашему управлению мы проведем служебное расследование, - обратился он к замначальнику инспекции по благоустройству Николаю Яковенко. – Говорят, что какие-то там то ли предприниматели, то ли просто физические лица собирают средства на лечение городского головы. Вам-то смешно, но люди-то так и думают. Это не шутка. Это статья. Это же кто-то из ваших работников ходил? Я видел некоторые ваши протоколы, там написано: «сдавали средства». Какие средства? Плохой сигнал, друзья…

Чиновник не нашелся, что ответить. А мэр обратился к представителям полиции, чтобы те зафиксировали этот факт.

Право Александр Лысенко Инспекция по благоустройству
view counter

По тематике

Мэр Сум снова вышел сухим из воды после коррупционного дела
24.07.2019 09:29

Мэр Сум снова вышел сухим из воды после коррупционного дела

Сумской апелляционный признал мэра Сум Александра невиновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией....

Мэр Сум пытается отмыться от коррупции
16.07.2019 14:17

Мэр Сум пытается отмыться от коррупции

В апелляционном суде рассматривают жалобу мэра Сум Александра Лысенко....

Мэр Сум получил предписание НАПК из-за главного дорожника города
11.07.2019 12:24

Мэр Сум получил предписание НАПК из-за главного дорожника города

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства по урегулированию конфликта интересов и других нарушений Закона Украины...

Сумчане пожаловались на мэра Лысенко Юлии Тимошенко
10.07.2019 13:56

Сумчане пожаловались на мэра Лысенко Юлии Тимошенко

Не дождавшись от мэра Сум Александр Лысенко решения вопроса работы фонтана, жители Добровольной направили письмо Юлии Тимошенко в Киев....

И спустя неделю мэр Сум не отреагировал на высказывания своего зама об ЛГБТ
01.07.2019 14:07

И спустя неделю мэр Сум не отреагировал на высказывания своего зама об ЛГБТ

Мэр Сум Александр Лысенко еще в прошлый понедельник пообещал дать публичную оценку высказываниям своего заместителя Максима Галицкого относительно ЛГБТ....

Новости

В Псле в Сумах купаться опасно
Сегодня 13:38
В Сумах уже разрыли свежеотремонтированную дорогу на Горького
Сегодня 16:31
Глуховчане стали победителями кубка мира по судомоделизму
Сегодня 16:09
Патрульные остановили пьяного комбайнера
Сегодня 16:05
В Сумах начали менять плитку в сквере Шевченко. Совершенно секретно
Сегодня 16:02
Футзалисты с Сумщины стали призерами международного турнира
Сегодня 15:36
В Сумах традиционно не хватает средств на детей
Сегодня 15:16
Уличенная на взятке сумская судья до сих пор без подозрения
Сегодня 14:59
Акционеры Сумского НПО полностью переизбрали состав набсовета
Сегодня 14:59
Сумские копы все еще надеются отдать водителям потерянные автономера
Сегодня 14:43
Роменские спасатели ремонтируют крыши в Марьинке
Сегодня 14:19
В половине детских лагерей на Сумщине нашли нарушения
Сегодня 13:11
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.