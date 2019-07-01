В Сумах собирают деньги на лечение мэра? По этому поводу городской голова инициирует служебное расследование по сотрудникам инспекции по благоустройству.

Об этом сообщил сам Сум Александр Лысенко сегодня, 29 июля, на аппаратном совещании в мэрии.

- По вашему управлению мы проведем служебное расследование, - обратился он к замначальнику инспекции по благоустройству Николаю Яковенко. – Говорят, что какие-то там то ли предприниматели, то ли просто физические лица собирают средства на лечение городского головы. Вам-то смешно, но люди-то так и думают. Это не шутка. Это статья. Это же кто-то из ваших работников ходил? Я видел некоторые ваши протоколы, там написано: «сдавали средства». Какие средства? Плохой сигнал, друзья…

Чиновник не нашелся, что ответить. А мэр обратился к представителям полиции, чтобы те зафиксировали этот факт.