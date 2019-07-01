В Сумах собирают деньги на лечение мэра?

Об этом сообщил сам Сум Александр Лысенко сегодня, 29 июля, на аппаратном совещании в мэрии.
- По вашему управлению мы проведем служебное расследование, - обратился он к замначальнику инспекции по благоустройству Николаю Яковенко. – Говорят, что какие-то там то ли предприниматели, то ли просто физические лица собирают средства на лечение городского головы. Вам-то смешно, но люди-то так и думают. Это не шутка. Это статья. Это же кто-то из ваших работников ходил? Я видел некоторые ваши протоколы, там написано: «сдавали средства». Какие средства? Плохой сигнал, друзья…
Чиновник не нашелся, что ответить. А мэр обратился к представителям полиции, чтобы те зафиксировали этот факт.
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