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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:521289

В центре Сум напротив собора задумали строить 7-этажное здание?

Такую новость сегодня, 29 июля, на аппаратном совещании поведал мэр Сум Александр Лысенко.

- Ко мне пришел человек и говорит6 вы знаете, что там собираются строить 7-этажное здание? – начал он. – Как? Там же 3 этажа нарисовано. А он говорит, что у него есть инсайдерская информация, что там будет что-то другое.

Он дал поручение проверить все градостроительные условия и ограничения по этому объекту. 

Общество Котлован на Соборной
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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