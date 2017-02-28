В центре Сум напротив собора задумали строить 7-этажное здание? Такую новость сегодня, 29 июля, на аппаратном совещании поведал мэр Сум Александр Лысенко.

- Ко мне пришел человек и говорит6 вы знаете, что там собираются строить 7-этажное здание? – начал он. – Как? Там же 3 этажа нарисовано. А он говорит, что у него есть инсайдерская информация, что там будет что-то другое.

Он дал поручение проверить все градостроительные условия и ограничения по этому объекту.