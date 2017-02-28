В центре Сум напротив собора задумали строить 7-этажное здание?

- Ко мне пришел человек и говорит6 вы знаете, что там собираются строить 7-этажное здание? – начал он. – Как? Там же 3 этажа нарисовано. А он говорит, что у него есть инсайдерская информация, что там будет что-то другое.
Он дал поручение проверить все градостроительные условия и ограничения по этому объекту.
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При рассмотрении на личном приеме обращения граждан относительно строительства в Сумах на ул. Соборной напрпотив Спасо-Преображенского собора глава Сумской облгосадминистрации...