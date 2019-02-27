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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00714

Анну Жук хотят экстрадировать из России

В отношении подозреваемой в убийстве Анатолия Жука начата процедура экстрадиции.

Сегодня, 29 июля, Сумским апелляционным судом оставлено без изменений решение следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы от 27 февраля 2019 года, которым подозреваемой в убийстве Анатолия Жука его вдове Анне Жук заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому, начата процедура экстрадиции подозреваемой, - прокуратура готовит в компетентные органы Российской Федерации запрос о выдаче указанного лица. Напомним: до этого подозреваемую объявили в розыск, в том числе по линии Интерпола, и дано разрешение на ее задержание.

Речь идет о событиях 2 августа 2018 года. Тогда в г. Сумы во дворе собственного частного дома отец обнаружил тело своего 35-летнего сына Анатолия Жука, который был главой общественной организации, депутатом Сумского городского совета 6-го созыва и экс-директором департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета. На теле потерпевшего обнаружены два огнестрельных ранения, а рядом найден пистолет. В ходе следствия собраны веские доказательства того, что это преступление совершила его вдова. После убийства 8 августа 2018 года женщина вместе с дочкой и водителем, с которым она имела близкие отношения, пересекла государственную границу Украины вне пункта пропуска и уехала в Российскую Федерацию.

Поэтому 7 сентября 2018 года прокуратурой совместно со следственным управлением полиции способом, предусмотренным УПК Украины, 31-летней вдове потерпевшего объявлено о подозрении. Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Анна Жук Убийство Жука
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