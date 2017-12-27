Глуховчане стали победителями кубка мира по судомоделизму 21-26 июля в Болгарии городе Пазарджик прошел Кубок мира по судомоделизму среди юниоров.

Всего в соревнованиях приняли участие более ста спортсменов из десяти стран мира: Украины, России, Болгарии, Англии, Франции, Германии, Армении, Румынии, Венгрии и Швейцарии, пишет Глухив.INFO.

Среди участников - глуховчане, воспитанники Глуховского городского центра внешкольного образования. Путевку на мировые соревнования спортсмены получили благодаря победе на Всеукраинских открытых соревнованиях ученической молодежи (юниоры) по судомодельному спорту.

По результатам борьбы в классе мини-эко Кирилл Туман стал победителем, заняв первое место, Иван Науменко стал бронзовым призером.

Иван Науменко рассказал: «На соревнования нужно было приезжать без моделей, спортсмены собирали их прямо на месте, у всех участников были одинаковые модели, а потому соревновались на равных».