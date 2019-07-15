Сумские патрульные оперативно задержали 18-летнего вора Средь бела дня экипаж патрульных получил сообщение о совершении кражи вещей из автомобиля на улице Сумской-Киевских дивизий.

За считанные минуты прибыв на место происшествия, инспекторы установили возможные приметы лица, причастного к уголовным преступлением, а также перечень вещей, которыми завладели. И уже через 20 минут стражи порядка, во время отработки прилегающей территории, заметили мужчину, который по приметам был похож на предполагаемого злоумышленника.

Во время проведения поверхностной проверки у 18-летнего сумчанина инспекторы обнаружили денежные средства, сумма которых совпадала с похищенной. Мужчина не отрицал совершение им кражи вещей. Кроме того, он показал место, где спрятал другие похищенные вещи: паспорт, ключи, водительское удостоверение.

Стражи порядка сразу же вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Выяснилось, что мужчина уже находится в розыске за совершение аналогичных уголовных правонарушений на территории города Сумы и области.