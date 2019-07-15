Уличенная на взятке сумская судья до сих пор без подозрения

Об этом пишет «Слово и Дело» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
24 июля НАБУ обнародовало повестку на вызов Спиридовой к Холодницкому на 26, 29, 30 и 31 июля. Однако, по словам собеседников, судья болеет и поэтому не является для вручения подозрения.
Как известно, 7 июня судью уличили в получении неправомерной выгоды. По версии следствия, она попросила и получила деньги в обмен на принятие решения по хозяйственному делу в интересах предпринимателя. Тот обратился в суд из-за нарушения прав со стороны одного из сельских советов Сумской области в земельном вопросе. Однако в ответ получил недвусмысленное предложение.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила первый замдиректора Государственного бюро расследований Ольга Варченко....
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