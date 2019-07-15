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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59189

Уличенная на взятке сумская судья до сих пор без подозрения

Уличенная 7 июня на «горячем» судья Хозяйственного суда Сумской области Надежда Спиридонова не явилась на вызовы к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому для получения подозрения из-за болезни.

Об этом пишет «Слово и Дело» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

24 июля НАБУ обнародовало повестку на вызов Спиридовой к Холодницкому на 26, 29, 30 и 31 июля. Однако, по словам собеседников, судья болеет и поэтому не является для вручения подозрения.

Как известно, 7 июня судью уличили в получении неправомерной выгоды. По версии следствия, она попросила и получила деньги в обмен на принятие решения по хозяйственному делу в интересах предпринимателя. Тот обратился в суд из-за нарушения прав со стороны одного из сельских советов Сумской области в земельном вопросе. Однако в ответ получил недвусмысленное предложение.

Право Взятка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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