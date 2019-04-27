На Сумщине полицейские изъяли у мужчины мины, патроны и винтовку

Оперуполномоченному Середина-Будского отделения полиции стало известно, что 51-летний мужчина по месту своего проживания может хранить нелегальное оружие. Чтобы проверить данную информацию, правоохранители провели санкционированный обыск, в ходе которого по месту жительства вышеуказанного мужчины обнаружено и изъято десять минометных мин времен Второй мировой войны, четыре патрона калибра 7,62 мм, 3-линейную винтовку Мосина.
Следователям правонарушитель пояснил, что винтовку он приобрел через Интернет, а патроны и мины выкопал на приусадебном участке.
По данному факту следственным отделом Середина-Будского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), а санкция статьи предусматривает уголовное наказание от трех до семи лет лишения свободы.
Полиция обращается к лицам, которые противозаконно хранят оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества с требованием сдать ее в полицию и не подвергать себя и близких опасности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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