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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Футзалисты с Сумщины стали призерами международного турнира

25-28 июля в г.Одесса прошёл Международный турнир «Odessa Open Cup-2019» по футзалу.

В нем приняли участие два представителя Сумщины: «Рятувальник»(Ромны) и «Lex-VSK» (Сумы). Первые завоевали серебряные медали в Высшей лиге, проиграв лишь в серии пенальти команде из Одессы «Черное море». А «Lex-VSK» убедительно одержал победу в Первой лиге.

По результатам турнира был определен MVP, им стал сумчанин Станислав Носок («Рятувальник»).

Спорт Lex VSK Рятувальник Футзал
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