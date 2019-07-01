Футзалисты с Сумщины стали призерами международного турнира

В нем приняли участие два представителя Сумщины: «Рятувальник»(Ромны) и «Lex-VSK» (Сумы). Первые завоевали серебряные медали в Высшей лиге, проиграв лишь в серии пенальти команде из Одессы «Черное море». А «Lex-VSK» убедительно одержал победу в Первой лиге.
По результатам турнира был определен MVP, им стал сумчанин Станислав Носок («Рятувальник»).
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