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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В селе на Сумщине открыли световой фонтан

В воскресенье, 28 июля, в день села, в Казацком Бочечковской ОТГ Конотопского района представили центр досуга молодежи, объединивший в себе футбольное поле с искусственным покрытием, детская площадка и зону отдыха.

Ярким элементом территории досуга является световой фонтан, который стал украшением села и призван приносить прохладу в летний день и радость детям.

Фонтан является пешеходным. Он сделан без бассейна и устроен в один уровень с гранитным замощением, вода бьет вверх из 16 форсунок. Таким образом, реализована концепция «интерактивности», что позволяет всем желающим контактировать с водой: брызгаться, делать жизнерадостные фото, проходить между струями воды, а вечером - полюбоваться их цветным разнообразием.

Работа фонтана регламентирована как в дневное, так и вечернее время. Инициатором строительства фонтана и обустройство центра территории села стало ООО АФ «Казацкая».

По мнению руководства громады, открытие центра досуга для молодежи станет очередным шагом на пути к обновлению и процветанию села, улучшения благосостояния громады, сообщает Конотопская РГА.

Общество Бочечковская ОТГ Конотопский район Фонтан
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