В селе на Сумщине открыли световой фонтан

Ярким элементом территории досуга является световой фонтан, который стал украшением села и призван приносить прохладу в летний день и радость детям.
Фонтан является пешеходным. Он сделан без бассейна и устроен в один уровень с гранитным замощением, вода бьет вверх из 16 форсунок. Таким образом, реализована концепция «интерактивности», что позволяет всем желающим контактировать с водой: брызгаться, делать жизнерадостные фото, проходить между струями воды, а вечером - полюбоваться их цветным разнообразием.
Работа фонтана регламентирована как в дневное, так и вечернее время. Инициатором строительства фонтана и обустройство центра территории села стало ООО АФ «Казацкая».
По мнению руководства громады, открытие центра досуга для молодежи станет очередным шагом на пути к обновлению и процветанию села, улучшения благосостояния громады, сообщает Конотопская РГА.
К такому выводу пришли члены Координационного комитета по вопросам экологической безопасности и природопользования....
В системе публичных закупок «Prozorro» появилось объявление о тендере, который проводит УЖКХ Конотопского городского совета....
Согласно полученного сообщения, глава одного из сельских советов, якобы, совершил противозаконные действия, чтобы отдать предпочтение на выборах определенном кандидату в...
Для обезвреживания вони, которая разносится из отстойников спиртзавода села Поповка Конотопского района, предлагают использовать бактерии....
Событие произошло в одном из сел Конотопского района. Утром, придя на избирательный участок, глава участковой избирательной комиссии увидела открытую дверь...