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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Пьяный сумчанин устроил охоту на котов во дворе многоэтажки

Желание разогнать котов с помощью «травмата» будет стоить мужчине административной ответственности.

В Сумской отдел полиции поступило сообщение о стрельбе в одном из дворов города. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Как выяснилось, 54-летний житель многоэтажки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обстрелял из своего «травмата» котов, собравшихся возле мусорных баков.

В ходе личного досмотра мужчины правоохранители обнаружили у него в сумке большой «арсенал»: травматический пистолет, более 100 патронов калибра 9 мм, 2 магазина к пистолету и 5 гильз. Вместе с тем, у сумчанина при себе было разрешение на хранение оружия.

По данному факту полицейские составили административный протокол по ст.174 КУоАП «Стрельба из огнестрельного, холодного метательного или пневматического оружия в населенных пунктах и не отведенных для этого местах». Оружие и боеприпасы изъяли. Собранные материалы направлены в суд, который и поставит последнюю «точку» в этом деле, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Стрельба
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