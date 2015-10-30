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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:11368

В половине детских лагерей на Сумщине нашли нарушения

Об этом временно исполняющей обязанности главы облгосадминистрации Ирине Купрейчик во время аппаратного совещания сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко.

Детский лагерь «Орленок» вспоминали на аппаратном совещании еще несколько недель назад, в связи с тем, что специалистов управления Госпродпотребслужбы в Сумской области не допускали к осуществлению проверки в этом заведении. Благодаря вмешательству облгосадминистрации проверку таки провели и, как рассказал Виталий Моисеенко, выявили ряд существенных нарушений.

В частности, по его словам, в лагере отсутствует врач, санитарное состояние помещений медицинского блока неудовлетворительное; в медицинском блоке емкости для питьевой кипяченой воды загрязнены; в медицинском пункте обнаружены препараты лекарственных трав с исчерпанным сроком годности; изоляторы спортивного оздоровительного лагеря используются не по назначению; медицинской сестрой заведения нарушались санитарно-гигиенические условия осмотра детей, двухнедельное перспективное меню составлено с нарушениями и т.п.

По результатам проверки было составлено предписание, на директора лагеря был наложен штраф.

«Кстати, на вторую смену руководство лагеря «Орленок» снова не допустило специалистов Госпродпотребслужбы к осуществлению проверки. И пока нами готовятся документы об открытии уголовного производства в правоохранительные органы за нарушение статьи 356 Уголовного кодекса Украины (Самоуправство)», - сообщил Виталий Моисеенко.

Всего в июне-июле проведено 43 проверки соблюдения санитарного законодательства при I и II оздоровительных смен в летних лагерях, в 22 из них были выявлены нарушения законодательства.

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области отметил необходимость устранений этих нарушений, жизни и здоровья детей должно быть в приоритете заведений оздоровления и отдыха.

Общество Летние лагеря
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