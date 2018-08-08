Сумские копы все еще надеются отдать водителям потерянные автономера

Присмотритесь внимательно на фото, возможно среди этих номеров есть ваш.
Указанные номерные знаки находятся в управлении патрульной полиции в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 18/1.
С собой нужно иметь документ, который подтвердит, что государственный номерной знак принадлежит именно вам.
Напомним: водители массово теряли номера во время потопа после ливня две недели назад. Тогда было под сотню потерь.
Вниманию водителей транспортных средств - вас ждут ваши же номерные знаки....
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