Под Сумами ремонтируют дорогу от Верхней Сыроватки до Низов

Работы выполняются ООО «Роуд Констракшн» по заказу ГП «Дороги Сумщины».
В ходе работы планируется выполнить следующее:
- Фрезерование асфальтобетонного покрытия;
- Исправление профиля основания (с использованием отфрезерованного материала и ПЩС С-7);
- устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси типа Б;
- устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б;
- устройство дорожной разметки.
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