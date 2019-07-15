Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50399

Под Сумами ремонтируют дорогу от Верхней Сыроватки до Низов

Начат текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения О191511 (Т-19-09) «Низы - Верхняя Сыворотка» (отдельными участками).

Работы выполняются ООО «Роуд Констракшн» по заказу ГП «Дороги Сумщины».

В ходе работы планируется выполнить следующее:

- Фрезерование асфальтобетонного покрытия;

- Исправление профиля основания (с использованием отфрезерованного материала и ПЩС С-7);

- устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси типа Б;

- устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б;

- устройство дорожной разметки.

Общество Ремонт дорог
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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