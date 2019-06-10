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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Акционеры Сумского НПО полностью переизбрали состав набсовета

Акционеры ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумское НПО), к руководству которым в апреле вернулся экс-гендиректор Владимир Лукьяненко, полностью переизбрали состав наблюдательного совета, в который, как и ранее, вошли представители мажоритария Stremvol Holdings Limited, владеющего 83,736% акций общества.

Согласно информации в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), такое решение приняло общее собрание акционеров компании 26 июля.

В новый состав набсовета от Stremvol Holdings вошли два представителя юридической фирмы "Тычина и партнеры" (Киев) – ее директор Оксана Тычина и старший юрист Ольга Харина.

Кроме того, членом НС стал советник по финансовым вопросам АО "Смарт-Холдинг" Олег Третьяк (тогда как из состава НС выбыл гендиректор "Смарт-Холдинга" Алексей Пертин) и юрисконсульт холдинга Елена Степанчук.

Новым главой набсовета стал Александр Гаджиенко, который, согласно публикации, с 14 марта 2014 года – пенсионер, а до этого занимал должность начальника управления организации труда и заработной платы Сумского НПО. Новый набсовет избран сроком на три года.

В свою очередь из состава НС, помимо А.Пертина, выведены Галина Овденко, Эльвира Шумилова и Евгений Сарапулов.

По решению собрания акционеров также переизбран состав ревизионной комиссии Сумского НПО – в него вошли начальник управления экономической безопасности объединения Юрий Лаптур, начальник отдела платежей управления финансов общества Станислав Коробченко и замдиректора по персоналу Леонид Борисенко, который возглавил ревкомиссию.

Помимо этого, акционеры утвердили в должности генерального директора Сумского НПО Владимира Лукьяненко, который исполнял обязанности руководителя с 23 апреля текущего года.

Экономика СМНПО
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