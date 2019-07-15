В Сумах традиционно не хватает средств на детей Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Привести в порядок замки возле мостика в детском парке "Сказка"»

«Закончите ремонт замков в детском парке за мостиком недалеко от туалета... Смотреть страшно! Портит впечатление о парке», - писала автор петиции Руденко Инесса Викторовна.

Ответ на электронную петицию:

«КП «Сумыкоммунинвест» Сумского городского совета, на содержании которого находится территория детского парка «Сказка», ежегодно обращается в городской совет по поводу выделения средств на полную реконструкцию детского парка «Сказка», но средств, которые выделяет местный бюджет, к сожалению, не достаточно для приведения детского парка «Сказка» е соответствующему уровеню.

Дополнительно сообщаем, что решением сессии Сумского городского совета в 2012 году каменные крепости были сданы в аренду сроком на 25 лет. Арендаторы на обращение коммунального предприятия по содержанию территории и помещений в надлежащем состоянии не реагируют.

Учитывая вышеизложенное, с целью решения данного вопроса департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета подготовлено предложение профильной депутатской комиссии о выделении средств на выполнение вышеуказанных работ».

Это уже третья петиция по парку «Сказка», на которую горожане получают приблизительно одинаковый ответ: «Денег нет!» Так было в прошлом году, когда денег было больше, А в 2016 году обещали создать рабочую группу по комплексной модернизации детского и городского парков.