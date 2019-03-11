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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:02272

В Сумах начали менять плитку в сквере Шевченко. Совершенно секретно

На прошлой неделе в сквере Шевченко на ул. Соборной начались подготовительные работы по замене плитки.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумского горсовета. Другой информации не дают. Чиновники департамента инфраструктуры на вопросы не отвечают. Известно только что работы проводит ООО «Сфера АВ».

Эта же фирма, например, взялась за реконструкцию сквера Небесной Сотни в Сумах, однако до конца дело не довела.

Напомним: в начале года департамент инфраструктуры заказал проектно-сметную документацию по реконструкции сквера Шевченко почти за 200 тыс. грн. Однако после того, как проект был готов, мэр Сум Александр Лысенко его единолично зарубил, так как в городском бюджете теперь ни на что не хватает денег. Проводился даже круглый стол на тему, каким вы видите сквер Шевченко. Однако в городе, похоже, видением будущего обладает только один человек. Поэтому он принял решение просто поменять плитку в сквере. При этом в системе prozzorro этих работ нет.

Общество Сквер Шевченко
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