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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:05272

Патрульные остановили пьяного комбайнера

Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы-Полтава», в Тростянецком районе инспекторы остановили зерноуборочный комбайн для проверки соблюдения правил проезда крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам.

Водитель имел все необходимые документы, однако у него были признаки алкогольного опьянения. 39-летний водитель без колебаний сразу же признался, что употреблял алкогольные напитки, и согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Результат осмотра подтвердил слова мужчины и подозрения патрульных - 1,94 промилле алкоголя в крови. Это почти в 10 раз больше допустимой нормы.

Инспекторы составили на водителя административный материал по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и отстранили его от управления.

Право Пьяный за рулем
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