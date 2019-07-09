Патрульные остановили пьяного комбайнера

Водитель имел все необходимые документы, однако у него были признаки алкогольного опьянения. 39-летний водитель без колебаний сразу же признался, что употреблял алкогольные напитки, и согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения.
Результат осмотра подтвердил слова мужчины и подозрения патрульных - 1,94 промилле алкоголя в крови. Это почти в 10 раз больше допустимой нормы.
Инспекторы составили на водителя административный материал по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и отстранили его от управления.
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