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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:31133

В Сумах уже разрыли свежеотремонтированную дорогу на Горького

Сегодня, 29 июля, в Сумах на ул. Горького разрыли только что отремонтированную дорогу.

Фото Сергея Светайло

Улицу последнего месяца ремонтировали работники КП «Дорремстрой». Сегодня на аппаратном совещании в мэрии об окончании работ доложил директор КП Александр Вегера. Теперь ее разрыли представители ООО «Сумытеплоэнерго».

Общество Разрытие
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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