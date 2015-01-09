В Сумах уже разрыли свежеотремонтированную дорогу на Горького

Улицу последнего месяца ремонтировали работники КП «Дорремстрой». Сегодня на аппаратном совещании в мэрии об окончании работ доложил директор КП Александр Вегера. Теперь ее разрыли представители ООО «Сумытеплоэнерго».
Сегодня, 24 июля, на проспекте Лушпы прямо на проезжей части ведутся земляные работы....
Сегодня, 13 мая, после обеда работники ООО «Сумытеплоэнерго» разрыли ул. покровскую между л. Перекопской и ул. Александра Анищенко....
На этой неделе в центре Сум будут проводиться масштабные земляные работы....
Об этом сообщает горинспекция по благоустройству....
В инспекции по благоустройству объяснили новый порядок получения разрешений на осуществление «разрытий» в Сумах....