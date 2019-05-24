Из-за повышения тарифов на вывоз мусора сумчанам продлили срок подачи документов на субсидию В связи с изменением тарифа ООО «СЕРВИСРЕСУРС» и ООО «А-Муссон» для жителей г. Сумы продлен срок подачи документов на субсидию.

С 25 июля начисления на услуги по обращению с бытовыми отходами ООО «СЕРВИСРЕСУРС» и ООО «А-Муссон» осуществляют по новым тарифам.

Согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий в случае изменения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги жилищные субсидии назначаются в течение трех месяцев с даты такого изменения.

Жители города, которые не воспользовались возможностью оформить субсидию в июле 2019 года и обслуживаются указанными организациями, имеют право обратиться за ее назначением с июля 2019 года до 25 октября 2019 года.

Телефоны «горячих» линий для консультаций: 60-46-04, 60-45-01, 0504078199, сообщает гордепартамент соцзащиты.