Из-за повышения тарифов на вывоз мусора сумчанам продлили срок подачи документов на субсидию

С 25 июля начисления на услуги по обращению с бытовыми отходами ООО «СЕРВИСРЕСУРС» и ООО «А-Муссон» осуществляют по новым тарифам.
Согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий в случае изменения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги жилищные субсидии назначаются в течение трех месяцев с даты такого изменения.
Жители города, которые не воспользовались возможностью оформить субсидию в июле 2019 года и обслуживаются указанными организациями, имеют право обратиться за ее назначением с июля 2019 года до 25 октября 2019 года.
Телефоны «горячих» линий для консультаций: 60-46-04, 60-45-01, 0504078199, сообщает гордепартамент соцзащиты.
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о предоставлении субсидий населению Сумской области в январе-июне 2019 года....
Наказание в виде штрафа на сумму 1020 грн получил обвиняемый, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1...
В связи с изменением тарифа на централизованное водоснабжение и водоотвод для жителей частного сектора продлен срок подачи документов на субсидию....
Департамент социальной защиты населения Сумского горсовета осуществил перерасчет субсидий на неотапливаемый период с мая 2019 года....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в апреле 2019 года государственную субсидированного поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг получили...