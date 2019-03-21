В Сумах не состоялся градсовет по «Эспланаде»

Тема: «Проект градостроительной документации «Детальный план территории между улицей Харьковская, проспектом Михаила Лушпы и улицей Ивана Сирко в г. Суми», то есть так называемого микрорайона «Эспланада».
Однако градсовет не состоялся из-за отсутствия кворума. Как сообщила замначальника управления архитектуры и градостроительства Ольга Бондаренко, часть членов градсовета была в командировках, о чем они сообщили по телефону, поэтому были обзвонены остальные, что заседание переносится. Журналистам, которых пригласили, об этом сообщить забыли. На когда перенесли заседание, пока неизвестно.
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