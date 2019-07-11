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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:40284

На Сумщине развлечения с оружием завершились для подростка ранением

Вместе с приятелем он развлекался стрельбой по жестянкам из пневматической винтовки. В результате пуля попала в ногу.

Дежурный Краснопольского отделения полиции получил сообщение из детской больницы города Сумы о том, что к ним с пулевым ранением ноги обратился 15-летний житель одного из сел Краснопольского района. В больницу его привезли родители. Как пояснил парень родителям и правоохранителям, которые прибыли по вызову, ранение в ногу он получил по дороге из магазина. В медицинском учреждении из ноги парня врачи достали пулю из пневматической винтовки.

Работники Краснопольского отдела полиции начали ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск «стрелка». Однако сам несовершеннолетний упорно утверждал, что не видел того, кто в него мог стрелять. Полицейские заподозрили его в неискренности и не ошиблись. Во время очередного разговора, он признался.

Оказалось, что в тот день он и его 20-летний приятель решили развлечься. Для этого взяли пневматическую винтовку и пошли стрелять по жестянкам. Во время очередного выстрела в цель пуля срикошетила и попала в ногу несовершеннолетнему. Напуганные «стрелки» не придумали ничего лучшего, как скрыть улики и придумать новый ход событий, которого и придерживались несколько часов.

В полиции данное событие зарегистрировали. А с парнем и его родителями провели соответствующие воспитательные беседы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Краснопольский район Стрельба
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