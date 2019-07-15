Пытаясь помочь одногруппнику, шосткинец попал в мошенническую ловушку Почти 2 тыс. гривен перечислил житель Шостки на счет мошенника, который назвался его одногруппником.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 32-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что к нему по телефону обратился неизвестный, который в разговоре назвался его одногруппником. Он попросил финансовой помощи: якобы попал в больницу со сломанной ногой, а денег на лечение у него нет. Обнаружив человечность, заявитель несколькими платежами перечислил на указанный номер банковской карточки 1810 гривен. А когда он пришел в больницу навестить больного, оказалось, что такого пациента в медицинском учреждении нет.

Тогда мужчина сам обратился к одногруппнику за объяснениями. Но тот лишь «развел руками», объяснив, что он в больницу не попадал, и денег, соответственно, не просил.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски афериста.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан к осторожности и советуют доверять телефонным собеседникам, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.