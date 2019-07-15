Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34292

Пытаясь помочь одногруппнику, шосткинец попал в мошенническую ловушку

Почти 2 тыс. гривен перечислил житель Шостки на счет мошенника, который назвался его одногруппником.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 32-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что к нему по телефону обратился неизвестный, который в разговоре назвался его одногруппником. Он попросил финансовой помощи: якобы попал в больницу со сломанной ногой, а денег на лечение у него нет. Обнаружив человечность, заявитель несколькими платежами перечислил на указанный номер банковской карточки 1810 гривен. А когда он пришел в больницу навестить больного, оказалось, что такого пациента в медицинском учреждении нет.

Тогда мужчина сам обратился к одногруппнику за объяснениями. Но тот лишь «развел руками», объяснив, что он в больницу не попадал, и денег, соответственно, не просил.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски афериста.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан к осторожности и советуют доверять телефонным собеседникам, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Шостка
view counter

По тематике

В Шостке мужчину с табличкой «агент» привязали к столбу (фото)
27.07.2019 22:11

В Шостке мужчину с табличкой «агент» привязали к столбу (фото)

Инцидент произошел в одном из микрорайонов города. Прохожие увидели примотанного к столбу человека с табличкой «агент» и вызвали полицейских....

Отравление на Херсонщине: дети из Шостки возвращаются домой
27.07.2019 19:59

Отравление на Херсонщине: дети из Шостки возвращаются домой

Дети из Шостки, которые попали в больницу во время отдыха в Херсонской области, закончили лечение и уехали домой....

26.07.2019 11:42

В больницу Скадовска, где лечат шосткинских детей, отправили врача-инфекциониста и медикаменты

Из Шостки в Скадовскую Центральную районную больницу (Херсонская область) отправлены врач-инфекционист, а также необходимые медикаменты....

25.07.2019 13:11

За виртуальный мотоцикл роменчанин заплатил 40 тысяч реальных гривен

Житель Ромен, пытаясь приобрести мотоцикл, авансом перечислил продавцу больше 40000 гривен, однако своего заказа так и не дождался....

25.07.2019 10:38

У Шостці хочуть встановити пам’ятник Грушевському

В Єдиній системі місцевих петицій зареєстроване звернення «На місці пям'ятника Леніну, біля будівлі Шосткинської міської ради, звести пам'ятник Михайлу Грушевському,...

Новости

В Псле в Сумах купаться опасно
Вчера 13:38
Шосткинщина приглашает на «Кулішеві читання»
Сегодня 09:43
В Сумах провели чемпионат области по воркауту
Сегодня 09:09
Пытаясь помочь одногруппнику, шосткинец попал в мошенническую ловушку
Сегодня 08:34
Узбек и россиянин пытались подкупить сумских пограничников
Сегодня 08:02
За выходные на Сумщине произошло 5 ДТП
Вчера 18:32
Под Сумами ремонтируют дорогу от Верхней Сыроватки до Низов
Вчера 17:50
На Сумщине развлечения с оружием завершились для подростка ранением
Вчера 17:40
В Сумах не состоялся градсовет по «Эспланаде»
Вчера 17:17
И так сойдет: мэр Сум даже не пожурил своего зама, который сравнил ЛГБТ-прайд с концлагерем
Вчера 17:08
Из-за повышения тарифов на вывоз мусора сумчанам продлили срок подачи документов на субсидию
Вчера 16:44
В Сумах уже разрыли свежеотремонтированную дорогу на Горького
Вчера 16:31
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.