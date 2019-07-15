Пытаясь помочь одногруппнику, шосткинец попал в мошенническую ловушку

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 32-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что к нему по телефону обратился неизвестный, который в разговоре назвался его одногруппником. Он попросил финансовой помощи: якобы попал в больницу со сломанной ногой, а денег на лечение у него нет. Обнаружив человечность, заявитель несколькими платежами перечислил на указанный номер банковской карточки 1810 гривен. А когда он пришел в больницу навестить больного, оказалось, что такого пациента в медицинском учреждении нет.
Тогда мужчина сам обратился к одногруппнику за объяснениями. Но тот лишь «развел руками», объяснив, что он в больницу не попадал, и денег, соответственно, не просил.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски афериста.
Правоохранители в очередной раз призывают граждан к осторожности и советуют доверять телефонным собеседникам, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Инцидент произошел в одном из микрорайонов города. Прохожие увидели примотанного к столбу человека с табличкой «агент» и вызвали полицейских....
Дети из Шостки, которые попали в больницу во время отдыха в Херсонской области, закончили лечение и уехали домой....
Из Шостки в Скадовскую Центральную районную больницу (Херсонская область) отправлены врач-инфекционист, а также необходимые медикаменты....
Житель Ромен, пытаясь приобрести мотоцикл, авансом перечислил продавцу больше 40000 гривен, однако своего заказа так и не дождался....
В Єдиній системі місцевих петицій зареєстроване звернення «На місці пям'ятника Леніну, біля будівлі Шосткинської міської ради, звести пам'ятник Михайлу Грушевському,...