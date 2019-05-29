В Сумах провели чемпионат области по воркауту

Спортсмены соревновались в двух дисциплинах в двух возрастных категориях, а призеры такие:
Workout battles (каждый участник показывает любые элементы на перекладине, брусьях, шведской стенке и, используя просто землю под ногами, выступление ограничивается только фантазией спортсмена (будет 2 выхода у каждого участника по 30 секунд)
1. Роман Яловенко (Глуховский р-н)
2. Денис Радченко (Глухов)
3. Арсеній Финенко (Сумы)
Endurance Juniors (силовое двоеборье, состоящее из подтягиваний на перекладине и отжиманий на брусьях с собственным весом)
1. Микита Лебидь (Сумы)
2. Илья Косенко (Сумы)
3. Вадим Пономаренко (Сумы)
Endurance Professionals (силовое двоеборье, состоящее из подтягиваний на перекладине с дополнительным весом 16 кг и отжиманий на брусьях с дополнительным весом 24 кг)
1. Дмитрий Беккер (Сумы)
2. Денис Самойленко (Сумы)
3. Евгений Курбатов (Сумы)
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