В Сумах провели чемпионат области по воркауту 27 июля на спортплощадке возле Чешки провели чемпионат Сумщины по воркауту.

Спортсмены соревновались в двух дисциплинах в двух возрастных категориях, а призеры такие:

Workout battles (каждый участник показывает любые элементы на перекладине, брусьях, шведской стенке и, используя просто землю под ногами, выступление ограничивается только фантазией спортсмена (будет 2 выхода у каждого участника по 30 секунд)

1. Роман Яловенко (Глуховский р-н)

2. Денис Радченко (Глухов)

3. Арсеній Финенко (Сумы)

Endurance Juniors (силовое двоеборье, состоящее из подтягиваний на перекладине и отжиманий на брусьях с собственным весом)

1. Микита Лебидь (Сумы)

2. Илья Косенко (Сумы)

3. Вадим Пономаренко (Сумы)

Endurance Professionals (силовое двоеборье, состоящее из подтягиваний на перекладине с дополнительным весом 16 кг и отжиманий на брусьях с дополнительным весом 24 кг)

1. Дмитрий Беккер (Сумы)

2. Денис Самойленко (Сумы)

3. Евгений Курбатов (Сумы)